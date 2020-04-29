شكرا لقرائتكم رئيس دورتموند: "كورونا" سيغير الكثير في عالم كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لإعادة التفكير في ثقافة كرة القدم الاحترافية عندما تنتهي أزمة وباء فيروس كورونا.

وقال فاتسكه (60 عاماً) لقناة "زد.دي.إف" التلفزيونية الألمانية: شعرت مؤخرا بالدهشة من النقد الموجه لكرة القدم الاحترافية في المجتمع. إذا نجونا من هذه الأزمة، يجب أن تتغير أشياء كثيرة.

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وذكر فاتسكه أن هناك حاجة للعودة لنكون أكثر نقاء، وانتقد بشدة قصص شريحة اللحم الذهبية وكل الأشياء التي يتم التباهي بها وسط أنباء عن تجاوزات لاعبي كرة القدم.

وقال: بما أن كرة القدم تم عولمتها، فأنا مرتاب. ولكننا في ألمانيا يجب أن نحاول استعادة التحكم بعض الأمور على الأقل.

وبالحديث عن الموقف المالي بعد توقف الموسم، قال فاتسكه إن النادي لم يضطر للاستدانة، وأتبع: ولكن هذا لن يدوم للأبد إذا لم نحصل على أي عائد.