بعد نيوكاسل يونايتد.. السعودية تقترب من شراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن المملكة العربية السعودية دخلت كمنافس جديد على شراء حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك مع قرب إنهاء صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن رأسمال سعودي اقترب من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر مقرب من فريق المفاوضات على شراء نيوكاسل قوله إن السعودية يمكن أن تدخل مرحلة مفاوضات لشراء بث حقوق الدوري الإنجليزي حالما انتهت من الاستحواذ على النادي العريق.
من جانبها، تقود قطر حملة تحريضية موسعة في رابطة أندية الدوري الإنجليزي لوقف شراء رأس مال سعودي لنادي نيوكاسل، متذرعة بمزاعم ارتباط المملكة بقناة بي أوت كيو، وهو أمر نفته السلطات القضائية والمملكة أيضاً.
وأضاف المصدر أن محاولات قطر تجاه عرقلة شراء السعودية لنادي نيوكاسل، هي محاولة يائسة تدفعها المخاوف من فقدانها حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، حيث سينتهي عقدها الحالي، البالغة قيمته 500 مليون جنيه استرليني، في عام 2022.
وأشار المصدر إلى أنه من غير المستبعد أن تشتري السعودية حقوق بث الدوري الإنجليزي للأعوام المقبلة.
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