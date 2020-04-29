شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد عمر جابر مع بيراميدز فى الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفرد ”الخليج 365” بالحصول على نسخة من عقد عمر جابر فى الموسم الجارى مع الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، والذى يحصل اللاعب خلاله على مبلغ مالى يتخطى الـ21 مليون جنيه.

وجاءت قيمة عقد عمر جابر مع بيراميدز فى الموسم الحالى 2019 -2020 لتساوى ما يقرب من 18 مليون جنيه شاملة نسبة المشاركة المنصوص عليها وتبلغ 4 ونصف مليون جنيه، بالإضافة إلى حصوله على 22.5% من قيمة المبلغ والمستحقة للضرائب، ليتخطى بذلك اللاعب حاجز الـ 21 مليون جنيه فى الموسم الحالى.

وكان اسم عمر جابر قد ارتبط بالعودة لنادى الزمالك بعد نهاية الموسم الجارى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض، إلا أن قيمة العقد الضخم الذى يحصل عليه بيراميدز دفعت اللاعب للتمسك بالبقاء مع فريقه وعدم العودة لميت عقبة.







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