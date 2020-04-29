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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها صالح جمعة خارج حسابات الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل، والأهلى يرفض اقتراح الصفاقسى بشأن قضية أجايى.

صالح جمعة خارج حسابات الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل

استبعدت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى ربطت بين اللاعب والنادى الأبيض خلال الفترة الماضية.

الزمالك يفضل البيع النهائى عن الإعارة فى الانتقالات المقبلة لسببين

كشف مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك، عن رفضه فكرة تجديد الإعارات الحالية للاعبى الفريق الأبيض المتواجدين فى الأندية الأخرى حاليا، مشترطًا رحيل أى لاعب نهاية الموسم الحالى عن طريق البيع النهائى وذلك خلال فترة الانتقالات المقبلة.

الأهلى يرفض اقتراح الصفاقسى بشأن قضية أجايى

أجرى مسئولو نادى الصفاقسى التونسى اتصالات بنظرائهم فى الأهلى، خلال الساعات الماضية، من أجل سحب قضية النيجيرى جونيور أجايى من أروقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحاول مسئولو النادى التونسى حل الأزمة ودياً لكن إدارة الأهلى رفضت هذا الأمر جملة وتفصيلاً لأن النادى التونسى لم يلتزم بكل الوعود السابقة ورفض تسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحق للأهلى لدى النادى التونسى كان قد تم تحويلها بالخطأ له قبل عدة مواسم.

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لجنة الحكام تجتمع بالأندية لشرح تعديلات فيفا الجديدة بعد انتهاء كورونا

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه سيتم عقد ندوات مع الأندية عقب انتهاء فيروس كورونا، من أجل التعريف بالتعديلات الجديد التى أقرها المجلس التشريعى ifap خلال الفترة الماضية.

الأهلى يتلقى تأكيدات من الاتفاق بتسديد قيمة استعارة أزارو خلال أيام

تلقى النادى الأهلى تأكيدات من نادى الاتفاق السعودى بتسديد قيمة إعارة المهاجم المغربى وليد أزارو، والذى انتقل فى يناير الماضى للنادى السعودى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وأرسل الأهلى خطاباً للنادى السعودى يطلب فيه دفع قيمة الإعارة، خاصة أن اللاعب رحل منذ عدة أشهر للاتفاق كما أن قيمة الإعارة بسيطة ولا تستوجب كل هذا التأخير فى السداد.



بيراميدز يغلق أبواب رحيل طارق طه ويتمسك ببقائه

تمسك مسئولو نادى بيراميدز ببقاء طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة عقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الآن بسبب تفشى فيرس كورونا.

الأهلى يدرس تجديد التأمين على اللاعبين بعد 8 سنوات تجميد

يُناقش مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب تجديد عقد التأمين على اللاعبين فى رحلات السفر بالطائرات، وهو العقد الذى لم يتم تجديده منذ عام 2012، خاصة أن الفريق يُسافر فى الظروف الطبيعية عشرات المرات بسبب مشاركاته الأفريقية أو إقامة بعض المباريات المحلية فى الخارج مثل مباراة السوبر أو لخوض فترة الإعداد قبل انطلاق المواسم.