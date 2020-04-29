شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الاسكواش فى رمضان.. حمام محشى وورق عنب وصلاة وقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته فى كل عام يتميز شهر رمضان المبارك بطقوس خاصة لدى الجميع عن غيره من شهور العام، فالإكثار من الصلاة والقرآن وتناول أشهى الوجبات المنزلية على طعام الإفطار علامات مميزة للشهر المبارك ليس لدى الأشخاص العاديين فقط لكن لنجوم الرياضة أيضاً.

نجوم مصر فى الاسكواش أيضاً كانت لهم عاداتهم المميزة مع الشهر الكريم، سواء بالأكلات المفضلة أو الصلاة وقراءة القرآن.

نور الشربينى

تحدثت نور الشربينى بطلة العالم لسيدات الاسكواش، لـ"الخليج 365"، عن كواليس شهر رمضان فى منزلها، حيث قالت البطلة المصرية إن وجبة "الحمام المحشى" هى أشهى وجباتها خلال الشهر المبارك.

وعن طقوس الشهر الفضيل أكدت أنها تحب قضاء رمضان بين أسرتها فى الإسكندرية، وتحرص على التدريب قبل الإفطار وتحب متابعة المسلسلات إلى جانب الصلاة وإقامة الشعائر الدينية.

رنيم الوليلى وطارق مؤمن

تعتبر رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش وزوجها طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث للرجال، أحد الثنائيات الشهيرة فى مصر ولعبة الاسكواش على وجه التحديد.

وكشف طارق مؤمن، لـ"الخليج 365"، أن رنيم الوليلى ما زالت تتعلم فنون الطهى، إلا أن وجبتهما المفضلة هى السوشى، فيما ترى رنيم الوليلى أن شهر رمضان هو فرصة للاجتماع مع العائلة.

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كريم درويش وإنجى خير الله

يعد كريم درويش بطل العالم السابق فى لعبة الاسكواش، وزوجته إنجى خيرالله بطلة الاسكواش المصرية أحد الثنائيات المميزة، حيث نشأت قصة حب الثنائى داخل القفص الزجاجى قبل أن تكتمل عند "المأذون".

كريم درويش كشف لليوم السابع، عن عشقه لوجبة "الملوخية والرز والفراخ" والتى تعدها زوجته إنجى خيرالله، مضيفا أن الطقوس الدينية تستحوذ أيضا على منزلنا فى الشهر الفضيل حيث الصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

محمد ومروان الشوربجي

شقيقان انتهجا نفس الطريق فى الرياضة والدراسة أيضاً، يبدوان كتوأم إلا أن أحدهما يكبر الآخر، جمعتهما الرياضة نفسها وتقابلا وجهاً لوجه داخل القفص الزجاجى ليسطران تاريخاً مميزاً فى لعبة الاسكواش، الأخوان محمد ومروان الشوربجى، أحد النجوم البارزين فى مصر والعالم فى لعبة الاسكواش.

مدام بسمة والدة الثنائى الشهير تحدثت لليوم السابع عن أبرز الطقوس التى تسيطر على منزل عائلة الشوربجى فى شهر رمضان المبارك، الذى يحتفظ بإطلالة مختلفة، فمازال فانوس رمضان معلقاً فى المنزل والشعائر الدينية قائمة.

وأضافت أن محمد الشوربجى الشقيق الأكبر يفضل وجبة المسقعة، فيما يفضل مروان الأخ الأصغر وجبة "محشى ورق العنب"، على الرغم من ذلك مازال البهجة غائبة عن منزل آل الشوربجى فى الإسكندرية بسبب تواجد الشقيقين فى بريطانيا يترقبان مصير الموسم الجارى فى ظل انتشار وباء كورونا، بينما فضلت والدتهما العودة إلى القاهرة فى انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.