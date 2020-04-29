وائل جمعة يستعيد ذكريات 55 مباراة مع جوزيه بدون هزيمة: شىء كبير يا عمرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة المدافع السابق للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ذكريات تحقيق أكبر سلسلة من الانتصارات متتالية فى العالم، حيث لم يستطع أى فريق أن يحطم الرقم الذى سبق وحققه المارد الأحمر.
وشارك وائل جمعة متابعيه على صفحته الشخصية على إنستجرام، صورة لفريق الأهلى من موسم 2004 – 2005، معلقًا عليها: "55 مباراة بدون هزيمة مع مانويل جوزيه، شىء كبير يا عمرى".
وكانت صحيفة "ذان صن" الإنجليزية قد أكدت فى تقرير سابق لها، أن الأهلى المصرى صاحب أطول سلسلة من عدم الخسارة من بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حقق المارد الأحمر الفوز فى 55 مباراة على التوالى فى البطولات المختلفة مع الساحر البرتغالى مانويل جوزيه.
وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلى فى مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية عام 2005، حيث تعرض الفريق للخسارة أمام الاتحاد السعودى بهدف دون رد.
ودخل وائل جمعة، دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة هانى أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها 20 أغسطس المقبل.
ويترشح وائل جمعة على منصب العضوية ضمن قائمة هانى أبو ريدة المرشح للرئاسة، خاصة بعدما خاض جمعة التجربة فى الانتخابات الماضية مع قائمة أبو ريدة ولم يحالفه التوفيق.
ويرغب أبو ريدة فى اختيار قائمة تضم وجوها جديدة وشبابية بالإضافة إلى عدد معين من أصحاب الخبرات فى قائمته.
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