شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يستعيد ذكريات 55 مباراة مع جوزيه بدون هزيمة: شىء كبير يا عمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل جمعة المدافع السابق للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ذكريات تحقيق أكبر سلسلة من الانتصارات متتالية فى العالم، حيث لم يستطع أى فريق أن يحطم الرقم الذى سبق وحققه المارد الأحمر.

وشارك وائل جمعة متابعيه على صفحته الشخصية على إنستجرام، صورة لفريق الأهلى من موسم 2004 – 2005، معلقًا عليها: "55 مباراة بدون هزيمة مع مانويل جوزيه، شىء كبير يا عمرى".

وكانت صحيفة "ذان صن" الإنجليزية قد أكدت فى تقرير سابق لها، أن الأهلى المصرى صاحب أطول سلسلة من عدم الخسارة من بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حقق المارد الأحمر الفوز فى 55 مباراة على التوالى فى البطولات المختلفة مع الساحر البرتغالى مانويل جوزيه.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلى فى مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية عام 2005، حيث تعرض الفريق للخسارة أمام الاتحاد السعودى بهدف دون رد.

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