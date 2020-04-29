شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد عيد عبد الملك يستعيد ذكريات أهدافه على أنغام "قوم أقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق ذكريات لقطاته وأهدافه بالملاعب المصرية عبر تطبيق تيك توك على أنغام "قوم أقف وانت بتكلمنى" للفنان بهاء سلطان.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.

Advertisements