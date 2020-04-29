شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد وجون أنطوى يتصدران قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين فى بداية أبريل الجاري، بسبب توقف النشاط الرياضى تخوفاً من وباء كورونا المستجد، استطاع نجم نادى الزمالك الشاب، مصطفى محمد، وجون أنطوى مهاجم بيراميدز أن يتربعا على عرش قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصري، بعد الأداء القوى الذى قدماه خلال الموسم الجاري.

كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، أى ما يعادل 20 مليونا ونصف المليون جنيه مصري، قبل أن يتراجع فى أبريل الجارى إلى 950 ألف يورو، أى ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين فى الايجيبشن ليج.

وتقاسم دون أنطوى مهاجم فريق بيراميدز المركز الأول مع مصطفى محمد بنفس القيمة التسويقية 950 ألف يورو أى ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصري، وكان لاعب بيراميدز قد تراجع عن قيمته السابقة فى أبريل الجاري، حيث كان قد سجل قيمة بلغت مليون و200 ألف يورو، أى ما يعادل 20 مليونا ونصف المليون جنيه مصرى.

وجاء ترتيب أغلى 8 مهاجمين فى الدورى المصرى كالتالي:

مصطفى محمد مهاجم الزمالك: 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى

جون أنطوى مهاجم بيراميدز: 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى

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مروان محسن مهاجم النادى الأهلي: 13.5 مليون جنيه مصرى

كابونجو كاسنجو مهاجم الزمالك: 13.5 مليون جنيه مصرى

أليو بادجى مهاجم الأهلي: 13.5 مليون جنيه مصرى

صلاح محسن مهاجم الأهلي: 8 ملايين و900 ألف جنيه مصرى

حسام حسن مهاجم سموحة: 8 ملايين و100 ألف جنيه مصرى

عمر السعيد مهاجم الزمالك: 6 ملايين و800 ألف جنيه مصري