شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة العزل المنزلى.. حارس الأهلى يشاهد مسلسل "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى على متابعة مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، حيث نشر جانبا من المسلسل عبر ستورى إنستجرام لمواجهة العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره.

وصرف على لطفى النظر عن فكرة الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث طلب الحارس الدولى فى أكثر من مناسبة السماح له بالخروج معاراً، خاصة على مدار الموسم الجارى، لاسيما أن ترتيبه هو الثالث بين حراس الفريق بعد محمد الشناوى وشريف إكرامى، إلا أن قرار الأخير بالرحيل نهاية الموسم الجارى فى ظل عدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده جعل على لطفى يتراجع عن فكره، خاصة بعد حصوله على وعد من الجهاز الفنى بأن يصبح الحارس الثانى بعد محمد الشناوى، على ألا يتم التعاقد مع حارس جديد ويتم الاعتماد على الثنائى الشاب مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

من ناحية أخرى رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.