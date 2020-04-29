شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم عبد الله جمعة بعد استبعاد رحيله من الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك فكرة التفريط فى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للأبيض، ورحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهما كانت العروض التى سيتلقاها، فى ظل الحاجة له الموسم المقبل، خاصة فى ظل سعى مجلس قلعة ميت عقبة والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد لمواصلة الانتصارات.

ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه عبد الله جمعة مع الزمالك بعد استبعاد رحيله فى الموسم المقبل..

- 17 مباراة لعبد الله جمعة قبل توقف كورونا

شارك عبد الله جمعة، الذى تبلغ قيمته التسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت 400 ألف يورو، فى 17 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز ومثلها فى دورى أبطال إأفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى، تلقى خلالها 3 إنذارات.

وخلال هذه المباريات توج جمعة مع الزمالك ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى وتعليق منافسات الدورى الممتاز وتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

- مشوار عبد الله جمعة مع الزمالك

أما عن مشوار عبد الله جمعة مع الزمالك، إجمالاً فى 83 مباراة بواقع 50 مباراة فى الدورى الممتاز، سجل خلالهم هدفًا وصنع 5 أهداف، وتلقى 5 إنذارات وطرد فى مباراة، خلال 3 مواسم.

فيما شارك فى 7 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، وحصل على إنذار، و16 مباراة فى الكونفدرالية الأفريقية صنع خلالها 3 أهداف، و8 مباريات ببطولة كأس مصر أحرز خلالها هدفًا، ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى.

- تغيير مركز عبد الله جمعة لتدعيم الجبهة اليسرى

تألق عبد الله جمعة مع الزمالك منذ أن تم تغيير مركزه من اللعب كصانع ألعاب للعب كظهير أيسر، لتدعيم الجبهة اليسرى منذ الموسم الماضى، حيث شارك فى 44 مباراة بالجبهة اليسرى أحرز خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك فى 18 مباراة كجناح أيمن أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، و3 مباريات فى كجناح أيسر ومباراة فى خط الوسط.