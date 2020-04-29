شكرا لقرائتكم خبر عن أناشيد مشارى راشد تضفى أجواء رمضانية على منزل محمد محمود فى حجر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ محمد محمود لاعب النادى الأهلى إلى أناشيد مشارى راشد العفاسى، للاستمتاع بالأجواء الرمضانية فى الحجر المنزلى، بعد توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين حول العالم على الالتزام بالبقاء فى منازلهم.

ونشر محمد محمود فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام لأحد الأناشيد الدينية لمشارى راشد.

ومنذ انضمام محمد محمود إلى النادى الأهلى قادماً من وادى دجلة، عانى صانع ألعاب القلعة الحمراء من سوء الحظ بسبب إصابة الصليبى التى تعرض لها فى كلتا قدميه خلال موسمين متتاليين، فلم يشارك بالقميص الأحمر سوى فى 74 دقيقة فقط.

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وينتظر رباعى النادى الأهلى المصاب حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق.

ويشهد شهر مايو القادم انتهاء مدة علاج حمدي فتحي وسعد سمير ومن بعدهما الثنائي محمد محمود وكريم نيدفيد، في الوقت الذي يحتاج الرباعي للاستشارة الطبية في مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدني الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعي مع زملائهم في التدريبات والمباريات.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).