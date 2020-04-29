شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد يوضح موقف إقامة انتخابات سنة واحدة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق على حقيقة إقامة انتخابات لمدة موسم واحد لاختيار مجلس جبلاية جديد، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجلس جديد بعد هذه السنة عقب دورة الألعاب الأوليمبية 2021 والتى تم تأجيلها من الموسم الجارى.

وكتب أحمد مجاهد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا "انتخابات اتحاد الكرة القادمة ستفرز عن مجلس لمدة أربع سنوات والتأجيل الاستثنائى للدورة الأوليمبية لن يؤثر مع احترامى لتفسيرات إن الانتخابات لمدة سنة وهناك انتخابات أخرى بعد الدورة الأوليمبية فهل لو أجريت الانتخابات فى الصيف وموعد الدورة تم تحديده مثلا فى نوفمبر كنا سنعيد الانتخابات بعد شهرين، وماذا لو كان المجلس السابق مستمرا ولم يستقل هل كان سيستمر لسنة خامسة، وماذا لو ألغيت الدورة الأوليمبية ولو افترضنا صحة التفسير وهو غير صحيح فهل ستكون الدورة مقسمة سنة ثم ثلاث سنوات ومن دخل لمدة سنة ستحتسب دورة والثلاث سنوات دورة أخرى بمعنى 2 فى 1".

كان وزير الشباب والرياضة أكد أنه لا يوجد قرارات إلزامية وصلت اتحاد الكرة بشأن الانتخابات بسبب أزمة كورونا، ونحاول التعاون مع اتحاد الكرة من أجل مساعدته على القيام بمهامه، كما أننا نتعامل مع الأمور بمرونة، مضيفا أن كورونا تسبب في عدم عقد جمعية عمومية لاعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.

وكشف أن سيناريو التمديد لاتحاد كرة لمدة عام بعد انتهاء المدة القانونية المحددة له غير مطروح حاليا ونتناقش مع اللجنة الأولمبية، لاسيما أن الانتخابات ستجرى على مدار سنة، واتحاد الكرة مثله مثل باقى الاتحادات الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حاولت مساعدة كل الرياضيين العالقين خارج مصر في العودة إلى مصر من مختلف دول العالم، لكن هناك أحد اللاعبين يلعب في تونس، رفض العودة رغم القيام بمجهود كبير لمحاولة إعادته إلى البلاد.

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وقال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: أنه عقد اجتماعا مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وكذلك هشام حطب رئيس الجنة الأولمبية لمناقشة ملف عودة النشاط الرياضي في مصر، موضحا أنه اتفق مع الجنايني على سيناريو عودة الدوري المصري ويتحدد فيه المواعيد المقترحة لانطلاقه وانتهائه، وبدورهم قام مسئولي الجبلاية بارسال السيناريو المطلوب.

وتابع: ناقشت مع هشام حطب اعداد سيناريوهات لعودة النشاط الرياضي بشكل عام في كل الاتحادات الرياضية، والسيناريو المعد من كل اتحاد لعودة النشاط، وأنتظر التصور الخاص بذلك لاسيما من أجل التحضير لأولمبياد طوكيو 2021.

وعن خطاب الاتحاد الأفريقي لاتحاد الكرة بشأن ضرورة تحديد موقفه من عودة النشاط الرياضي في 5 مايو أكد أنه غير ملم بهذا الخطاب وسيدرس الموقف بعناية وسيناقش مع مسئولي اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف بشأن مصير الدوري.

واستطرد: نتابع كذلك المقترحات بشأن عودة الدوري وضرورة أن تكون مجهزة ومعقمة خشية انتشار عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يحاول إجراء تتبع للاحتياطات التى تتخذها الدول الأوروبية التى استقرت على عودة النشاط ووافقت على السماح للفرق بخوض التدريبات الجماعية.