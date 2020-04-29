3 مراكز الأكثر طلبا فى ميركاتو صيف 2020.. الظهيرين وحراسة المرمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب نهاية الموسم الحالى سواء بإلغائه أو استكمال المباريات المتبقية فيه، بدأت أندية الدورى المصرى فى البحث عن احتياجاتها من الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوفها وسد العجز فى الخطوط التى تعانى نقصا فى بعض المراكز.

الغريب فى الأمر أن هناك أكثر من مركز يعانى نقصا فى عدة أندية، ويبحثون سد العجز فى هذا المركز، وهو ما دفع الأندية التى تعانى نقصا فى هذه المركز فى التحرك مبكرا ومحاولة إيجاد النواقص فى صفوفها خلال الموسم المقبل.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

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ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.

وكان طارق طه أعرب عن استيائه الشديد من بعض المواقع الأجنبية وكذلك العربية التى تقع فى خطأ بشأن عمره، لافتًا إلى أن تلك المواقع خاصة transfermarkt المتخصص فى أرقام وإحصائيات اللاعبين سجل تاريخ ميلاده يوم 4 أبريل 1988 وهو تاريخ غير صحيح.

وأوضح طارق طه إنه مواليد 4 أبريل 1991 مما يعنى إنه يبلغ من العمر 28 عامًا وليس 32 عامًا كما تذكر المواقع الرياضية، مؤكدًا حديثه بصورة من بطاقته الشخصية.