شكرا لقرائتكم خبر عن بونفرير.. حقق الميدالية الأولمبية مع نيجيريا ولم يحالفه التوفيق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الهولندى جو بونفرير المدير الفنى الأسبق للأهلى من الأسماء اللامعة ذائعة الصيت قبل حضورها لتدريب المارد الأحمر، نظرا لتاريخه الطويل قبل حضوره للقاهرة بعدما قاد العديد من المنتخبات داخل أفريقيا وخارجها وحقق العديد من البطولات.

ورغم النجاحات العديدة التى حققها بونفرير مع منتخب نيجيريا الأوليمبى، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع مع كوريا الجنوبية بكأس العام 2002، لم يحالفه التوفيق مع الأهلى.

مولده ونشأته

ولد فى 15 يونيو 1946 أى أن عمره يقارب الـ74 عاما.

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مسيرته لاعبا

خاض بونفرير 335 مباراة مع فريقه الوحيد إم فى ماستريخت الهولندى فى الفترة من 1963 إلى 1985، وأحرز فيها 50 هدفًا.

مسيرته كمدرب

عمل بالتدريب فى أفريقيا وآسيا، وقاد العديد من الأندية والمنتخبات، ونجح مع منتخب نيجيريا الأولمبى فى الفوز بالألعاب الأولمبية سنة 1996، كما استطاع تحقيق المركز الرابع مع منتخب كوريا الجنوبية فى كأس العالم الذى أقيم باليابان كوريا عام 2002.

توليه القيادة الفنية للأهلى

تعاقد مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى عام 2003 مع الهولندى بونفرير لعودة البطولات من جديد، وظن الجميع أن الخواجه الهولندى سيعيد للمارد الأحمر البطولات من جديد نظرا لتاريخه القوى قبل قدومه لتدريب الأحمر، إلا أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح بعد خسارة الأهلى للدورى فى المباراة الأخيرة عندما خسر الفريق أمام إنبى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سيد عبد النعيم وفوز الزمالك على الإسماعيلى بهدف حسام عبد المنعم.