شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن عروض رمضان صبحى فى الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو النادى الأهلى عن العروض الرسمية التى تلقاها رمضان صبحى لاعب وسط الفريق المعار من نادى هيدرسيفلد الإنجليزى لشرائه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل ما يتردد فى وسائل الإعلام عن تلقيه عروضا أوروبية .

جاء استفسار مسئولى الأهلى عن طريق نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحى حتي تكون هناك رؤية واضحة خلال مفاوضات الأهلى مع هيدرسيفلد لضم اللاعب بشكل نهائى بعد الاتفاق مع رمضان ووكيله على كل تفاصيل عقده الجديد فى الأهلى ويتبقى الاتفاق مع النادى الإنجليزى.

كانت إدارة القلعة الحمراء قد تراجعت عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً، وقررت الدخول فى مفاوضات لضم اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بعد أن تراجع النادى الإنجليزى ويقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، من 9 ملايبن جنيه إسترلينيى إلى 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلى نهائياً، وهو مبلغ فى متناول الأهلى لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.

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جاء تخفيض النادى الانجليزى للمقابل المادي المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحي بعد أن تأثر النادى الإنجليزى مثل جميع أندية العالم بوباء "كورونا" الذى سيكون له تأثير سلبى بنسبة كبيرة فى تخفيض أسعار اللاعبين.

وكان نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى، قد أكد من قبل أن هناك أندية من أوروبا وتحديداً من إيطاليا وتركيا بجانب إنجلترا ترغب فى ضم رمضان صبحى، لكن ربما يختلف الوضع حالياً وتتراجع هذه الأندية على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها فى الصفقات الجديدة.

أما موقف رمضان صبحى فقد أعلن مؤخراً أنه يرغب فى العودة لأوروبا، لكن ربما تتسبب أزمة "كورونا" فى بقاء اللاعب، خاصة إذا وجد أن العروض المُتاحة أمامه فى أوروبا من أندية صغيرة ولن تُحقق طموحه الاحترافى وسيكون من الأفضل وقتها البقاء فى الأهلى.