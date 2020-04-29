شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا مرشح لتدعيم خط وسط الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحد وكلاء اللاعبين أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش، للعودة لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجدد.

ويعانى الزمالك من نقص فى منطقة وسط الملعب، ويسعى مسئولو الأبيض للتعاقد مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، أو نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، إلا أن المطالب المادية المبالغ فيها قد تتسبب فى عدم إتمام أى صفقة منهما.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مسئول بالزمالك إمكانية استعادة أحمد داوودا، خاصة أن عقد اللاعب سينتهى مع الطلائع بنهاية الموسم الجاري وسيصبح "حرًا" من حقه التوقيع لأى ناد أخر، فضلاً عن كونه كان أحد لاعبى الفريق الأبيض قبل الخروج على سبيل الإعارة للاتحاد السكندرى ثم الانتقال للطلائع بشكل نهائى.

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ومن المنتظر أن يقوم مسئول الزمالك، بعرض الأمر على مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لاتحديد موقفهم من الصفقة.

فى سياق آخر طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن الفريق الأبيض من وضع السيناريو الخاص به للإعداد لتلك المسألة فى ظل خوض اللاعبين لبرامجهم التدريبية بالمنزل بالإضافة إلى رفض مسئولى الزمالك مناقشة أى أمر يخص رواتب الفريق انتظارا لمصير النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص مسئولو الزمالك على صرف الرواتب الشهرية للاعبين بصورة طبيعية فى الفترة الماضية دون الحديث فى أمر تخفيض تلك الرواتب فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا حرصت إدارة الزمالك على مطالبة اتحاد الكرة بموعد محدد لعودة النشاط من عدمه لتحديد كافة الأمور الخاصة بالفريق هذا الموسم.