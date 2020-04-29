شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة تجمع مشاهير نجوم الفن والرياضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يرتبط نجوم الفن بعلاقات قوية مع نجوم الرياضة، خاصة أنه يوجد نجوم كثيرة تهتم بالرياضة والتشجيع من المدرجات، حتى وصل الأمر إلى تكوين صداقات مع نجوم الكرة فى الأندية التى يشجعونها.

كما نجد أن نجوم الفن يدعمون أصدقاءهم الرياضيين بشكل كبير فى مختلف البطولات والعكس صحيح فى ظل الصداقة القوية التى تربطهم، لاسيما أن السوشيال ميديا أظهرت قوة هذه العلاقة بعدما أصبحنا نشاهد نجوم الفن والرياضة فى مناسبات مختلفة.

ويحرص نجوم الفن والرياضة على إظهار قوة هذه الصداقة على السوشيال ميديا، حيث نشر مؤخرا عبد الله السعيد نجم بيراميدز صورة مع الفنان ماجد المصرى قبل الإفطار وشيكابالا والفنان هشام ماجد، وشريف إكرامى حارس الأهلى تجمعه علاقة صداقة قوية بالنجم كريم فهمى، وأمير كرارة مع أحمد صلاح حسنى لاعب الأهلى السابق الذى اتجه إلى الفن خاصة أنه تجمعهما علاقة نسب أيضا، وحارس الأهلى السابق والمقاصة الحالى أحمد عادل عبد المنعم والمطرب رامى جمال.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح قوة صداقات نجوم الفن والرياضة فى الصور التالية:



عبد الله السعيد مع ماجد المصرى

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شيكابالا و الفنان هشام ماجد



شريف إكرامى وكريم فهمى وزوجتاهما



أحمد عادل و رامى جمال



أمير عزمى مجاهد مع أحمد السقا



أمير كرارة مع نجوم المنتخب



أمير كرارة مع نجوم المنتخب