شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. محمد حسن هداف المصرى فى الثلاثينيات ونجم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب، لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم فى المستطيل الأخضر.

ويعتبر محمد حسن نجم النادى المصرى السابق ومنتخب الفراعنة، أحد هذه المواهب الكروية التى لا تنسى، والذى ترك بصمة واضحة فى فترة الثلاثينيات، حيث لعب محمد حسن للنادى المصرى فى الفترة من 1926 حتى 1937.

ولد محمد حسن موسى فى الخامس من فبراير عام 1905، ولعب فى مركز المهاجم بالنادى المصرى البورسعيدى، ليتألق بشدة ويصبح ضمن القائمة الأساسية لمنتخب الفراعنة آنذاك.

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من المباريات البارزة فى تاريخ محمد حسن مع النادى المصرى، تلك المباراة التى تغلب فيها الفريق البورسعيدى عام 1934 على الأهلى بالقاهرة بنتيجة 4–2، حيث شهدت المباراة تألّق نجم المصرى محمد حسن بإحرازه ثلاثة أهداف بينما تكفّل لاعب المصرى زين العابدين بإحراز الهدف الرابع.



منتخب مصر عام 1928

كما شارك محمد حسن نجم المصرى الراحل، وأحد أبرز لاعبيه على مدار تاريخه فى أولمبياد أمستردام 1928 والتى أقيمت خلال الفترة من 27 مايو حتى 13 يونيو، حيث ساهم محمد حسن مع زملائه فى حصد المركز الرابع بالبطولة، المنتخب المصرى فاز فى الدور الأول على منتخب تركيا بسبعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز فى الدور الثانى على المنتخب البرتغالى بهدفين لهدف، قبل أن يخسر بمشاركة محمد حسن أمام المنتخب الأرجنتينى فى نصف النهائى بستة أهداف نظيفة، وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر أمام نظيره الإيطالى بنتيجة ثقيلة للغاية بلغت أحد عشر هدفاً مقابل ثلاثة.

وتوفى محمد حسن فى السادس عشر من شهر فبراير عام 1973، بعد تاريخ طويل ومشرف مع الساحرة المستديرة، مازال عالقاً فى أذهان عشاق النادى المصرى.