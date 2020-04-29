اتحاد اليد: 3 أسابيع تنهى موسم 2019 / 2020 حال عودة النشاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن جميع مسابقات المراحل السنية المختلفة لموسم 2019 / 2020 تجتاج إلى 3 أسابيع فقط لإنهائها حال عودة النشاط بقرار من الدولة.
وقال سعيد عبد عبد المنعم إنه لا توجد نية مطلقا لإلغاء مسابقة الموسم الحالى لتحديد الصعود والهبوط فى المنافسات المختلفة للاتحاد.
وقال سعيد عبد المنعم، فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إنه لن يتم بدء موسم جديد إلا بعد انتهاء مسابقة 2019 / 2020، مشيرا إلى احترام قرارات الدولة وعدم استئناف أى نشاط إلا حال صدور قرار رسمى بذلك.
وقرر اتحاد اليد مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.
وأكد رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للدولة، ولم يتم فرض أى قرار بعودة النشاط إلا بقرار من الدولة من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والمواطننين.
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