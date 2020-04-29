شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل رمضان تنهى خلاف عمرو الجناينى وسمير عثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الخلاف الذى استمر فترة بين عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الحالى وبين سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق بعد تبادل رسائل للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

كشف سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ الحكم الدولى لـ"الخليج 365" أنه تم تبادل رسائل تهانى بينه وبين عمرو الجناينى ثم اتصال تليفونى أوضح فيه كل طرف للآخر حقيقة الأزمة قبل أن ينتهى الاتصال بالتصالح، حيث أكد عثمان أنه يرتبط بعلاقة صداقة مع الجناينى منذ أكثر من 11 عاما، والاختلاف في العمل العام لم يؤثر على علاقتهما ببعض وان التصريحات التي خرجت منه ضد اللجنة تم توضيح وجهة النظر ليتم إنهاء الأمر بالتصالح.

فى سياق مغاير كشف الدولى المصرى سمير عثمان، الحكم السابق، كواليس مغامراته الرمضانية فى المباريات التى تولى قيادتها خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد عثمان، فى تصريحات خاصة، أن وباء كورونا أثر على الكثير من العادات التى كان يحرص الدولى المصرى على اتباعها خلال الشهر الفصيل، وجاء رد سمير عثمان على تساؤلات الخليج 365 كالتالي:

ما هى أصعب مباراة خضتها فى رمضان؟

من أصعب المباريات التى خضتها فى رمضان كانت فى كأس العالم العسكرية لمنتخب البرازيل وقطر، لأن المباراة كانت فى التاسعة صباحاً فى الهند وكان صعب جداً أن أبدأ يوم صيام بمباراة.

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وماذا عن أفريقيا؟

ومن أصعب المباريات أيضاً التى خضتها فى أفريقيا كانت مباراة النجم والترجى، رغم أنها كانت بعد الإفطار إلا أنها كانت قوية جداً، وكذلك مباراة أوغندا وأنجولا، وفى هذا اللقاء انتهى الشوط الأول مع آذان المغرب وتناولت موز ومياه قبل استئناف الشوط الثانى، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة كان الأمر صعباً للغاية.

ما ذكرياتك مع المباريات المحلية فى رمضان؟

ومحلياً أتذكر مباراة الزمالك والإسماعيلى والأهلى والمصري، والأهلى والاتحاد ولكن الأجواء كانت رائعة، خاصة أنها كانت عبارة عن أمسيات رمضانية رائعة واحتفالية من جانب الجماهير، أتمنى أن نعود لهذه الأجواء من جديد، كانت تنسينا صعوبة اللقاء.

هل أثر كورونا على عاداتك الرمضانية؟

كورونا بالتأكيد أثر على الكثير من العادات فى رمضان، ولعل أبرزها صلاة التراويح، كانت من أهم العادات المميزة للشهر الفضيل، وإفطار اللمة مع الأصدقاء لم نعد قادرين على تكرار تلك العادات.

من أكثر لاعب مشاكس واجهته فى الملعب؟

من أكثر اللاعبين المشاكسين فى الملعب ومن أكثر اللاعبين الذين كنت أحبهم أحمد عيد عبد الملك، رغم أن علاقتى به جيدة جداً ولكن كان فى كل مباراة أقودها يجب أن يحصل على إنذار أو طرد، أعتقد أنه حقق رقما قياسيا فى الحصول على الإنذارات، وفى إحدى المباريات لم يحصل على أى بطاقة، لكن بمجرد نهاية المباراة حدثت أزمة واضطررت لإشهار الكارت الأحمر له "قولت له ما صدقنا الماتش خلص".