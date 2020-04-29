شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفضل التوانسة اللعب فى الإيجيبشن ليج؟.. 3 أسباب تكشف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخلوا الدورى المصرى من اللاعبين التوانسة، حيث إنهم يعدون جزءا لا يتجزء من الإيجيبشن ليج، خاصة فى الألفية الجديدة، بعد أن تحولت الدفة من التعاقد مع اللاعبين الأفارقة، وأصبح اللاعب التونسى الهدف الأول للقطبين "الأهلى والزمالك" وغيرهم من أندية الدورى، خاصة أن اللاعبين هذه المرة من النجوم سوبر ستارز ويلعب ثلاثة منهم مع منتخب تونس الأول.

وتشهد معظم الصفقات التى تبرم بين الأندية المصرية واللاعبين التوانسة، سهولة ويسر فى المفاوضات، وإبداء هؤلاء اللاعبين رغبة بالظهور فى الدورى المصرى، حيث تضم الأندية المحلية حاليًا 9 لاعبين من تونس وهم على معلول "الأهلى" فرجانى ساسى "الزمالك" فخر الدين بن يوسف "الإسماعيلى" سيف الدين الجزيرى "المقاولون العرب" عمر العيونى "بيراميدز" أيوب مشارك "حرس الحدود" رفيق كابو "وادى دجلة" ماهر الحداد "الجيش" أيمن الطرابلسى "الإنتاج الحربى".

ونرصد فى التقرير التالى أهم 3 أسباب تدفع نسور قرطاج للترحيب باللعب فى الإيجيبشن ليج.

سن الاعتزال

كشف الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى، عن أحد أهم الأسباب التى تدفع اللاعب التونسى للترحيب بالتواجد فى الدورى المصرى، حيق قال معلول فى تصريحات لأحد الإذاعات التونسية، أن سن الاعتزال فى الدورى المصرى ممتد عن نظيره التونسى الذى يطالب اللاعب بالاعتزال بعد بلوغه سن الثلاثين، على عكس الإيجيبشن ليج الذى يظل اللاعب يشارك حتى بعد أن يتخطى الـ 35 عامًا ضاربًا مثالاً بوليد سليمان وأحمد فتحى وعبد الله السعيد وحسام عاشور.

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الشعبية الجماهيرية

يحظى اللاعبون التوانسة بشعبية جماهيرية كبيرة فى الدورى المصرى لما يتمتعون به من مهارة وإمكانيات خاصة، وظهر ذلك بوضوح مع عدد من النجوم السابقين على رأسهم أنيس بوجلبان لاعب الأهلي السابق، وكذلك على معلول اللاعب الحالى، وفرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى.

المقابل المادى

يعد المقابل المادى الذى يحصل عليه اللاعب التونسى عندما يحترف فى أحد الأندية المصرية، من أهم العوامل التى تدفعه للموافقه على الانضمام للإيجيبشن ليج، حيث يحصل اللاعبون فى الدورى التونسى على مبالغ ضئيلة بالمقارنة بما يحصلون عليه فى الدورى المصرى، الأمر الذى يدفعهم للموافقة على خوض تجربة الاحتراف.