رئيس الاتحاد الفرنسي: ماكرون أبلغني بقرار إلغاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف نويل لو جريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بقرار إلغاء الموسم (2020 - 2021)، لافتًا إلى أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي "يويفا" بقرار الإلغاء.

وكان إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، أعلن أمس الثلاثاء، عن عدم قدرة بلاده على استئناف موسم 2019-2020 خلال الفترة المقبلة وتحديدًا حتى سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

رئيس الاتحاد الفرنسي قال في تصريحات خلال حواره لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، :"إذا لم يبدأ الموسم الجديد في أغسطس بدون حضور جماهيري، سنواجه مشكلة كبيرة في وضع مواعيد المباريات".

وشدد :"سنتواصل مع وزيرة الرياضية للتشاور حول إمكانية انطلاق الموسم الجديد في أغسطس بدون تواجد جماهيري، وأتمنى أن يكون هذا الاقتراح مناسبًا".

Advertisements

وتابع :"إذا تم تأجيل بداية الموسم حتى سبتمبر سنكون أمام ورطة، لكن علينا قبول قرارات الحكومة الفرنسية، ولا يمكن التعليق عليها".

رئيس الاتحاد الفرنسي كشف خلال حواره، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بقرار إلغاء الموسم يوم الإثنين الماضي في جلسة سريعة وهو الأمر الذي جعله يبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي والأمين العام باليويفا بالقرار.

وتطرق رئيس الاتحاد الفرنسي عن وضع جدول الدوري سواء حول تحديد بطل الدوري أو الفرق الهابطة، رد :"لدينا رغبة في اعتماد الجدول الحالي، وأن يهبط فريقان ويصعد مثلهما، وحاولنا عمل نموذج لدوري الهواة لكن الأمر لم يكن سهلاً".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بـ 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن مارسيليا بعد مرور 28 جولة إلا أن النادي الباريسي يمتلك مباراة مؤجلة.