ردا على ارتباطه بيوفنتوس.. آرثر: رغبتي هي الاستمرار في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد آرثر ميلو لاعب نادي برشلونة عن التكهنات التي ربطته بالرحيل عن كامب نو وسط اهتمام من جانب يوفنتوس الايطالي.

وكانت بعض التقارير الإسبانية والايطالية قد أشارت إلى أن برشلونة يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس، بحيث يحصل النادي الكتالوني على خدمات ميراليم بيانيتش مقابل رحيل آرثر إلى تورينو.

وخلال بيان لآرثر نُشر على وسائل الإعلام الايطالية قال: "ستكون هناك تكهنات مستمرة حول سوق الانتقالات، لكن بالنسبة لي خططي واضحة، الخيار الوحيد هو بقائي في برشلونة".

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وأضاف: "أشعر بالراحة هنا، ورغبتي هي الاستمرار في كامب نو".

وأتم قائلا: "اهتمام الأندية الكبرى يعد علامة مميزة وإيجابية، ولكن في رأيي لدي شيء واحد فقط: البقاء هنا لسنوات عديدة. برشلونة هو الفريق الذي لطالما أردت اللعب له وأرغب في ارتداء قميص بلوجرانا لفترة طويلة ".

جدير بالذكر أن آرثر انضم إلى صفوف برشلونة مطلع موسم 2018/2019 قادما من جيرميو البرازيلي، وشارك البالغ من العمر 23 عاما في 67 مباراة بقميص النادي الكتالوني في مختلف البطولات (سجل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة).