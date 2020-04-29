يوفنتوس يطلب ضم نجم باريس سان جيرمان

تتواصل العروض المغرية من جانب بعض الاندية الأوربية للحصول علي خدمات اللاعب الفرنسي كيليان إمبابي نجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان نادي يوفنتوس قد دخل في سباق ضم اللاعب بإعتباره الانسب لقيادة الفريق خلفا لكريستيانو رونالدو صاحب الـ " 35 "عاما. ومازال نادي ليفربول الانجليزي يبحث ضم إمبابي ايضا في الصيف المقبل. ضم إمبابي ايضا في الصيف المقبل. Advertisements وكان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أجرى اتصالا باللاعب لمعرفة رأيه في الإنضمام لفريقه بعد انتهاء التعاقد مع باريس سان جيرمان العام بعد المقبل.

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