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يوفنتوس يطلب ضم نجم باريس سان جيرمان

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تتواصل العروض المغرية من جانب بعض الاندية  الأوربية للحصول علي خدمات اللاعب الفرنسي كيليان إمبابي نجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي يوفنتوس قد دخل في سباق ضم اللاعب  بإعتباره الانسب لقيادة الفريق خلفا لكريستيانو رونالدو صاحب الـ " 35 "عاما.

ومازال  نادي الانجليزي يبحث

ضم  إمبابي ايضا في الصيف المقبل.

                  

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وكان زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد أجرى اتصالا  باللاعب لمعرفة رأيه في الإنضمام لفريقه  بعد انتهاء التعاقد مع باريس سان جيرمان العام بعد المقبل.

 

 

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