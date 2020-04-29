ماذا كانت نصيحة ياسر القحطاني لـ سالم الدوسري بشأن الاحتراف

حرص ياسر القحطاني نجم فريق الهلال ومنتخب السعودية السابق على توجيه نصيحة مهمة للنجم سالم الدوسري لاعب فريق الهلال الحالي وأحد أفضل النجوم في الدوري السعودي للمحترفين . وقال القحطاني: سالم الدوسري لاعب كبير ونجح في الوصول على مرحلة كبيرة من النضج الكروي داخل الملعب وأصبح قادرًا على الاحتراف في الخارج بأفضل الدوريات الأوروبية . كبيرة من النضج الكروي داخل الملعب وأصبح قادرًا على الاحتراف في الخارج بأفضل الدوريات الأوروبية . وأكد القحطاني أنه نصح سالم عندما احترف في فياريال الإسباني عام 2018 بعدم العودة إلى الهلال والاستمرار في أوروبا لما يمتلكه اللاعب من قدرات كبيرة تمكنه مع التواجد في أفضل الفرق . إلى الهلال والاستمرار في أوروبا لما يمتلكه اللاعب من قدرات كبيرة تمكنه مع التواجد في أفضل الفرق . وأضاف نجم الهلال السابق أن سالم نجح في إثبات تواجده مع الزعيم بالرغم من كثرة الأجانب في الفريق إلا أنه جعل المدرب يعتمد عليه بشكل كبير في العديد من المباريات المهمة .

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