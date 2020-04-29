إنترميلان يخطط لضم محمد صلاح حال رحيل مارتينيز

عقد نادي إنتر ميلان الإيطالي عزمه على التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح ونجم فريق ليفربول الإنجليزي الحالي ، في حال رحيل لاعب الإنتر الحالي لاوتارو مارتينيز.
وقالت صحيفة " كاليتشيو ماريكاتو" اليوم الأربعاء أن إنتر ميلان يرغبفي ضم محمد صلاح مقابل 100 مليون يورو، إلي صفوف فريقه لدعم الجاني الهجومي بلاعب قادر علي تسجيل الأهداف ، وذلك في حالة رحيل مارتينيز .
ورغم اهتمام ليفربول الكبير بالتوقيع مع مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر، إلا أن النادي الإيطالي يضع في أولوياته ضم اللاعب العربي، بعد نهاية الموسم الحالي.
يذكر أن محمد صلاح لدية مسيرة حافلة مع أندية الدوري الإيطالي مثل فيورنتينا وروما، وذلك قبل إنتقاله عام 2017 من روما إلي ليفربول ليلعب في الدوري الإنجليزي.
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