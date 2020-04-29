مليار يورو خسائر الأندية الفرنسية بعد قرار إلغاء الدوري

كشفت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، حجم الخسائر التي تعرضت لها الأندية الفرنسية في الدرجتين الأولى والثانية بعد قرار السلطات الفرنسية بإلغاء منافسات الدوري بالموسم الحالي على إثر تفشي فيروس الحالي على إثر تفشي فيروس كورونا وقالت وزير الرياضة الفرنسية في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن الأضرار المالية على أندية الدرجتين الأولى والثانية بفرنسا بلغت 1.16 مليار يورو. أندية الدرجتين الأولى والثانية بفرنسا بلغت 1.16 مليار يورو. وأضافت روكسانا في تصريحاتها أن الدوري الفرنسي لن يستأنف مرة أخرى قبل نهاية شهر يوليو المقبل، مشيرة أن اقتراح عودة المباريات بدون جماهير غير قابل للنقاش.



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