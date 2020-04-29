اتحاد الدراجات النارية يعلن إلغاء سباقات الجائزة الكبرى بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية، اليوم الأربعاء، إلغاء سباقات الجائزة الكبرى، التي كان من المقرر انعقادها في شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك على إثر تفشي فيروس كورونا

المستجد.



وكان من المقرر أن ينطلق سباق ألمانيا في 21 يونيو المقبل على أن يعقبه سباق هولندا في نهاية الشهر

ذاته، في حين كانت فنلندا ستحتضن بطولة العالم في الثاني عشر من شهر يوليو.



يذكر أن أزمة فيروس كورونا تسبب في تعليق وإلغاء العديد من الأنشطة الرياضية لعل أبرزها تأجيل أولمبياد طويكو وأمم أوروبا للعام المقبل.