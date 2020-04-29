اتحاد الدراجات النارية يعلن إلغاء سباقات الجائزة الكبرى بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية، اليوم الأربعاء، إلغاء سباقات الجائزة الكبرى، التي كان من المقرر انعقادها في شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك على إثر تفشي فيروس كوروناالمستجد.
ذاته، في حين كانت فنلندا ستحتضن بطولة العالم في الثاني عشر من شهر يوليو.
وكان من المقرر أن ينطلق سباق ألمانيا في 21 يونيو المقبل على أن يعقبه سباق هولندا في نهاية الشهر
يذكر أن أزمة فيروس كورونا تسبب في تعليق وإلغاء العديد من الأنشطة الرياضية لعل أبرزها تأجيل أولمبياد طويكو وأمم أوروبا للعام المقبل.
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