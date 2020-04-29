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عمرو وردة يكشف حقيقة رحيله عن باوك اليوناني

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أكد المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني المعار إلى فريق لاريسا أنه لم يرفض أي عروض لتجديد عقده مع باوك حتى الآن.

 وقال وردة في تصريحات صحفية يونانية: لا

أعرف ماذا سيحدث في الفترة المقبلة وهناك جلسة  قريبة مع مسؤولي نادي باوك ومايهمني المشاركة في المباريات .

وجاءت  تصريحات  وردة ردا على

تصريحات لمالك نادي لاريسا أليكسيس كوجياس لأحد الصحف اليونانية قال فيها: إن وردة يرفض تجديد عقده مع باوك رغم اقترابه من النهاية في ديسمبر المقبل، مشيدا باللاعب المصري سلوكيا وفنيا وانه ترك باوك بسبب المدرب السابق للفريق لوسيسكو.
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