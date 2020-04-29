عمرو وردة يكشف حقيقة رحيله عن باوك اليوناني

أكد المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني المعار إلى فريق لاريسا أنه لم يرفض أي عروض لتجديد عقده مع باوك حتى الآن.

وقال وردة في تصريحات صحفية يونانية: لا

أعرف ماذا سيحدث في الفترة المقبلة وهناك جلسة قريبة مع مسؤولي نادي باوك ومايهمني المشاركة في المباريات .

وجاءت تصريحات وردة ردا على

تصريحات لمالك نادي لاريسا أليكسيس كوجياس لأحد الصحف اليونانية قال فيها: إن وردة يرفض تجديد عقده مع باوك رغم اقترابه من النهاية في ديسمبر المقبل، مشيدا باللاعب المصري سلوكيا وفنيا وانه ترك باوك بسبب المدرب السابق للفريق لوسيسكو.