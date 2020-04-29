شاهد.. وائل جمعة يحتفي بالموسم الاستثنائي مع الأهلي

تذّكر وائل جمعة فريق الأهلي السابق، الموسم الاستثنائي الذي خاضه مع القلعة الحمراء تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه. وكان الاهلي استطاع في موسم 2004 أن يحقق رقمًا قياسيًا بخوض 55 مباراة متتالية بدون أي هزيمة، والذي كان وائل جمعة أحد قوام فريق القلعة الحمراء آنذاك. والذي كان وائل جمعة أحد قوام فريق القلعة الحمراء آنذاك. واحتفى مدافع منتخب مصر السابق بتغريدة عبر منصته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " 55 مباراة دون هزيمة مع مانويل جوزيه في موسم 2004-2005"، متابعًا "شيئ كبير يا عمري". دون هزيمة مع مانويل جوزيه في موسم 2004-2005"، متابعًا "شيئ كبير يا عمري". وأرفق جمعة مع تغريدته صورة عائدة لفريق الأهلي آنذاك والتي ضمت اللاعبين عصام الحضري وإسلام الشاطر ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة وشادي محمد وحسن مصطفى ومحمد بركات ومحمد شوقي وأحمد السيد وجلبرتو وعماد متعب. Advertisements

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