التجارب الميدانية تحسم مصير ويلفريد بوني مع الاتحاد السعودي

قرر فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي لكرة القدم منح نجم الفريق ويلفريد بوني فرصة من أجل المشاركة في المواجهات الميدانية بعد عودة النشاط الكروي من أجل تحديد مصيرة مع الفريق .

ورفض كاريلي اتخاذ قراره النهائي بشأن مصير اللاعب مع فريق

النمور، حيث لم يحصل اللاعب على فرصته كاملة بعد القدوم للفريق، حيث تسبب انتشار فيروس كورونا في توقف الدوري .

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن مدرب الاتحاد يريد منح اللاعب فرصة حقيقية لإثبات تواجده

مع الفريق، كما قرر إخضاع عدد كبير من اللاعبين للتقييم بشكل كامل لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للمرحلة القادمة .

ويسعى المدرب البرازيلي لمنح اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل فرصة أخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة وأن الثنائي بوني وجيل من السهل التخلص منهما لعدم وجود شروط معقده في عقديهما مع النادي .