قرر فابيو كاريلي المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي لكرة القدم منح نجم الفريق ويلفريد بوني فرصة من أجل المشاركة في المواجهات الميدانية بعد عودة النشاط الكروي من أجل تحديد مصيرة مع الفريق .
ورفض كاريلي اتخاذ قراره النهائي بشأن مصير اللاعب مع فريقالنمور، حيث لم يحصل اللاعب على فرصته كاملة بعد القدوم للفريق، حيث تسبب انتشار فيروس كورونا في توقف الدوري .
وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن مدرب الاتحاد يريد منح اللاعب فرصة حقيقية لإثبات تواجدهمع الفريق، كما قرر إخضاع عدد كبير من اللاعبين للتقييم بشكل كامل لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للمرحلة القادمة .
ويسعى المدرب البرازيلي لمنح اللاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل فرصة أخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق، خاصة وأن الثنائي بوني وجيل من السهل التخلص منهما لعدم وجود شروط معقده في عقديهما مع النادي .
كانت هذه تفاصيل خبر التجارب الميدانية تحسم مصير ويلفريد بوني مع الاتحاد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.