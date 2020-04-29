اخبار الرياضه

ياسر المسيليم يعلق على أنباء رحيله عن أهلي جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علق ياسر المسيليم حارس مرمى فريق أهلي جدة السعودي، على حقيقة الأنباء المتداولة حول فسخ تعاقده مع ناديه والرحيل في الصيف المقبل.

وتحدث المسيليم عبر منصته الشخصية بموقع التواصل

الاجتماعي "سناب شات"، حيث أبدى امتعاضه من هذه الشائعات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وواصل  حارس أهلي جدة " كرة القدم متوقفة في العالم في الوقت الحالي، ولكن الأخبار عن أهلي جدة ولاعبيه مستمرة، بشأن رحيلهم أو تجديد عقودهم".

وأتم تصريحاته " ينبغي على الجماهير أن تعي جيدًا ما تقرأ، وتبحث عن الهدف من وراء ذلك".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر المسيليم يعلق على أنباء رحيله عن أهلي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا