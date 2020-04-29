ياسر المسيليم يعلق على أنباء رحيله عن أهلي جدة

علق ياسر المسيليم حارس مرمى فريق أهلي جدة السعودي، على حقيقة الأنباء المتداولة حول فسخ تعاقده مع ناديه والرحيل في الصيف المقبل.

وتحدث المسيليم عبر منصته الشخصية بموقع التواصل

الاجتماعي "سناب شات"، حيث أبدى امتعاضه من هذه الشائعات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وواصل حارس أهلي جدة " كرة القدم متوقفة في العالم في الوقت الحالي، ولكن الأخبار عن أهلي جدة ولاعبيه مستمرة، بشأن رحيلهم أو تجديد عقودهم".

وأتم تصريحاته " ينبغي على الجماهير أن تعي جيدًا ما تقرأ، وتبحث عن الهدف من وراء ذلك".