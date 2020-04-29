الاتحاد المصري يرفض تغيير قانون الاعارات

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير قانون الاعارات الذي قام بتطبيقه على جميع أندية الدوري المصري الممتاز في الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” خطابات من أندية الدوري الممتاز تطالبه بأهمية زيادة عدد الإعارات في الميركاتو الصيفي 2020، للتعامل مع توابع أزمة كورونا.

وترغب الأندية في منح أكبر كم ممكن من اللاعبين البدلاء والناشئين فرصة استعادة مستواهم بعد استئناف النشاط الرياضي، وذلك عن طريق الإعارة لمدة نصف موسم أو لموسم كامل.

لكن الاتحاد المصري مُتمسك تمامًا بعدم زيادة عدد الإعارات خلال الموسم المقبل، ويُفضل الإلتزام باللائحة الحالية التي تنص على إعارة كل فريق لـ 5 لاعبين فقط بشرط ألا تكون فترة الإعارة تتجاوز مدة عقد اللاعب مع ناديه الأصلي.

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ويُقال أن قانون الإعارات الجديد قد تم تنفيذه بسبب تمادي بطل المسابقة “الأهلي” في نقل لاعبيه على سبيل الإعارة لنادي الجونة.

وانتقل 8 لاعبين من الأهلي إلى الجونة بنظام الإعارة في صيف 2018 هم “أحمد حمدي وأكرم توفيق وعمر رضوان وفادي فريد وأحمد السعداوي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وإسلام جابر”.

وفي نفس الموسم 2019/2018 قامت إدارة الأهلي بإعارة 7 لاعبين آخرين هم “مؤمن زكريا لنادي أحد السعودي وعمرو بركات وكريم يحيى لسموحة، وأحمد رمضان بيكهام لوادي دجلة، ومحمد الغندور لغزل شبين وعمار حمدي للاتحاد السكندري وباسم قاعود للداخلية”.