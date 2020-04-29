بيكهام يدخل في مفاوضات “مباشرة” مع دييجو كوستا لضمه إلى إنتر ميامي

أدى وباء فيروس “كورونا” إلى تأجيل كرة القدم في العالم، بما في ذلك انطلاقة نادي ديفيد بيكهام المُلقب بإنتر ميامي، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل النجم الإنجليزي الأشهر على الإطلاق.

وكان إنتر ميامي خاض مباراتين في أول موسم له في الدوري الأمريكي الممتاز قبل تعليق الدوري، ولكن تلك الانطلاقة تعثرت نتيجة انتشار الفيروس، الذي أصاب ما يقارب المليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.

بيكهام يرغب في ضم دييجو كوستا إلى إنتر ميامي

ويستغل بيكهام تلك الفترة من أجل بناء فريقه الجديد، حيث دخل في مفاوضات مع مهاجم أتليتكو مدريد “دييجو كوستا“، لمعرفة ما إذا كان مهتمًا بالانضمام إلى المشروع الجديد، حيث يبحث فتى الإعلانات عن وجهة لمشروعه الأمريكي.

Advertisements

ومن جانبه لا يمانع النجم الإسباني في الانتقال إلى الدوري الأمريكي، وفق مصادر صحيفة “ماركا”، حيث دخل في الفترة الأخيرة في مسيرته، وأعوامه المتبقية باتت أقل بكثير مما مر في مسيرة واحد من المشاغبين في ملاعب كرة القدم.

ومن غير المرجح أن يقدم بيكهام عرضًا كبيرًا للتعاقد مع كوستا، نظرًا للآثار المالية المترتبة على أزمة الفيروس، وربما سيقدم له راتبًا أقل مما يتقاضى حاليصا في ملعب الواندا ميتروبوليتانو.

يذكر أن كوستا كان جزءًا من جولة أتلتيكو قبل الموسم في الولايات المتحدة الصيف الماضي، حيث لعبت في مباريات مختلفة ، بما في ذلك ضد فريق نجوم الدوري الأمريكي.