رياضة | الزمالك يخطط لضم نجم نهضة بركان المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم نجم نهضة بركان المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن الزمالك فتح خط المفاوضات مع كريم البركاوي نجم هجوم نهضة بركان المغربي من أجل الفوز بخدمات اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن البركاوي رحب بالانضمام إلى الزمالك في الفترة المقبلة بشرط الحصول على موافقة إدارة النادي المغربي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يسعى لتدعيم هجومه حيث دخل أيضا في مفاوضات مع الثنائي حسام حسن نجم هجوم سموحة السكندري ومحمود وادي نجم هجوم المصري البورسعيدي.