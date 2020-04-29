رياضة | برشلونة يحدد بديل بيكيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد بديل بيكيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة وضع خطته للتعاقد مع الصفقة القادمة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

واضافت الصحيفة أن برشلونة ينوي عرض آرثر ميلو على يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية للحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت في الصيف المقبل.

ويخطط الناديان لعقد محادثات انتقال في المستقبل القريب، حيث أبدى البيانكونيري اهتمامهم الشديد بضم لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر، وهو ما دفع برشلونة لطلب ضم دي ليخت لإطلاق سراح آرثر.