رياضة | نجم برشلونة يرفض عرض يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يرفض عرض يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة الإسباني على ما أثير عن رحيله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال آرثر، في تصريحات نقلتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "هناك دائمًا تكهنات حول مستقبلي، لكنَّ فكرتي واضحة جدًا.. الخيار الوحيد الذي يهمني هو الاستمرار في برشلونة. أنا واثق جدًا وهادئ".

وأضاف ميلو "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية هنا وأشكر النادي والجهاز الفني على ثقتهم فيَّ، وهذا سبب آخر كي أكون واضحًا تمامًا بأنَّ رغبتي الوحيدة هي الاستمرار".

Advertisements

وحول اهتمام يوفنتوس، ردَّ آرثر: "اهتمام الأندية الكبيرة، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية.. أركز على وظيفتي، وأتمنى العودة للعب قريبًا وأقاتل من أجل مشجعي برشلونة".

كانت تقارير صحفية، أشارت إلى احتمالية إجراء صفقة تبادلية بين يوفنتوس، وبرشلونة، ينتقل بمقتضاها آرثر للبيانكونيري، على أن ينضم البوسني ميراليم بيانيتش للبارسا.