رياضة | كيف يحافظ محمد صلاح على لياقته خلال توقف النشاط الرياضي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر كيف يحافظ محمد صلاح على لياقته خلال توقف النشاط الرياضي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على نشر صورة له في صالة الجيمانزيوم خلال أدائه تدريبات بدنية. وقام لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بنشر الصورة خلال خوضه للتدريبات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ويسعى صلاح للحفاظ على جاهزيته بشكل مستمر خلال توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب جائحة كورونا. ويتوقف النشاط الرياضي في العالم منذ شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

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