رياضة | إيفرتون يطلب نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إيفرتون يطلب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي الموثوق نيكولو شيرا مفاجأة عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي في ضم أحد نجوم ريال مدريد في الصيف المقبل.

وقال نيكولو شيرا بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عبر حسابه الشخصي على تويتر: الاختيار الأول لكارلو أنشيلوتي هو خاميس رودريجيز لاعب خط وسط ريال مدريد.

وأضاف الصحفي ان إيفرتون سيقدم للاعب الكولومبي عقدًا لمدة 4 سنوات والذي سيغادر ريال مدريد في الأشهر المقبلة.

وعاد خاميس إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن قضى موسمين في بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب هذا الموسم في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان بسبب الإصابات.