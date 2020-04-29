رياضة | مقالب_القطبين (3).. اللبناني محمد غدار مهاجم بدرجة "فاشل جدًا" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_القطبين (3).. اللبناني محمد غدار مهاجم بدرجة "فاشل جدًا" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

محمد غدار.. مهاجم "فشنك" لم يعرف طريق الشباك مع الأهلي

بطل ثالث حلقات سلسلة "مقالب_القطبين" هو المهاجم اللبناني محمد غدار لاعب فريق الأهلي السابق، وانضم لصفوف القلعة الحمراء في موسم 2010 / 2011، بناءًا على رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة فريق النجمة اللبناني والشباب البحريني.

المهاجم اللبناني محمد غدار خذل كل الأهلاوية وفي مقدمتهم حسام البدري الذي طلب التعاقد معه، حيث لم يظهر اللاعب بالمستوي المنتظر منه رفقة الأهلي، وفشل في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر ورحل عن صفوف الفريق بعد 6 أشهر فقط قضاها داخل القلعة الحمراء دون أن يترك أي بصمة.

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خاض محمد غدار 5 مباريات فقط خلال مشواره مع النادي الأهلي (4 مباريات بالدوري المصري – 1 مباراة في دوري أبطال إفريقيا)، ولم يشارك في أي مباراة بشكل أساسي، وبلغ دقائق المشاركة الفعلية له مع الفريق الأحمر 106 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق.

رغم قلة مشاركته مع الأهلي لكنه توج مع الفريق بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2010 / 2011.

اتهم "غدار" في تصريحات صحفية بعد رحيله عن القلعة الحمراء مدربه السابق حسام البدري بأنه سبب فشله مع الأهلي، وأكد أن المدرب كان لا يعتمد عليه بشكل أساسي مع الفريق حتي في غياب جميع المهاجمين، وكان يشارك لعدة دقائق كبديل مما تسبب في تراجع مستواه بشكل كبير.

بعد رحيله عن صفوف النادي الأهلي تنقل بين عدة أندية مختلفة أبرزهم، تشرين والجيش في سوريا، وفيلدا يونايتد، وفريق كيلانتن في ماليزيا، كما لعب ضمن صفوف الفيصلي الأردني، ونادي طرابلس اللبناني، ونفط الوسط في العراق، وانتقل في الشتاء الماضي إلي فريق جوهور دارول تاكزيم الماليزي.