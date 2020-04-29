رياضة | نجوم × رمضان (3).. عبد الحفيظ يقهر الترجي بـ"صاروخ" عابر للقارات ويصعد بالأهلي للنهائي الإفريقي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (3).. عبد الحفيظ يقهر الترجي بـ"صاروخ" عابر للقارات ويصعد بالأهلي للنهائي الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

بطل ثالث حلقات سلسلة "نجوم × رمضان"، هو سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالقلعة الحمراء، صاحب التاريخ الكبير من البطولات والإنجازات رفقة المارد الأحمر، حيث خاض أكثر من 144 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، وسجل 20 هدفًا خلال مسيرته مع الفريق الأهلي.

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حقق عبد الحفيظ 14 بطولة مع الأهلي كـ"لاعب"، حيث توج بلقب الدوري الممتاز (6 مرات)، وكأس مصر (مرتين)، وكأس السوبر المصري (مرتين)، ودوري أبطال إفريقيا (مرتين)، وكأس السوبر الإفريقي (مرة وحيدة) بطولة كأس النخبة العربية (مرة وحيدة)، واعتزل كرة القدم عام 2006.

ويُعد "فيجو" الكرة المصرية كما يلقبه الجمهور، من النجوم الذين تألقوا بشكل كبير خلال مباريات شهر رمضان المبارك، ولم ينسي أحدًا الدور الكبير الذي لعبه في تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2001 وتتويجه باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه وبعد غياب 14 عامًا تقريبًا.

وسجل سيد عبد الحفيظ هدف التأهل للأهلي في شباك الترجي التونسي من منتصف الملعب، في مباراة إياب الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا و التي أقيمت في تونس وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 /1، ليصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية للبطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولم يتوقف دور "عبد الحفيظ" في بطولة دوري أبطال إفريقيا عند هذا الحد، بل سجل لفريقه هدف التعادل للأهلي في شباك ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي البطولة القارية، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 0 في مباراة الإياب ليتوج الفريق بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.