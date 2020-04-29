رياضة | زيدان يرفض رحيل مودريتش عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض رحيل مودريتش عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر موقف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد من مستقبل لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش الذي تحيط به الشائعات في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط مودريتش (34 عامًا) بعقد مع الريال، حتى نهاية الموسم المقبل، ما دفع إدارة الميرينجي للتفكير في بيعه، الصيف المقبل، من أجل تحقيق ربح مادي.

لكن بحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن زيدان متمسك ببقاء مودريتش في الموسم المقبل، حيث ينوي الاعتماد عليه في مباريات دوري الأبطال، والاستفادة من خبراته الكبيرة.

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ويتسبب قرار زيدان في تأجيل عودة النرويجي، مارتن أوديجارد، المعار إلى ريال سوسيداد، وتمديد إعارته هناك.

ويأتي ذلك رغم رغبة إدارة النادي الملكي، في رؤية أوديجارد بقميص الريال، الموسم المقبل، إلا أن القرار النهائي سيكون للمدير الفني، وفقا للموقع الفرنسي.

وشارك مودريتش في 30 مباراة بقميص ريال مدريد، هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.