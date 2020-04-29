رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم "المايسترو" فرجاني ساسي مع الزمالك؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم "المايسترو" فرجاني ساسي مع الزمالك؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك واحد من أفضل المحترفين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، حيث قدم اللاعب مستويات رائعة رفقة الفارس الأبيض في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، وحقق عدد من الأرقام والبطولات مع الفريق الزملكاوي، وبات من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق.

وتلقي النجم التونسي العديد من العروض الخليجية المغرية عن طريق وكيل أعماله للرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة جديدة في أحد دوريات الخليج، إلي أن اللاعب يؤجل حسم مصيره مع الزمالك في انتظار وضوح الرؤية بخصوص الموسم الحالي بعد توقفه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك تدرس الموافقة على رحيل فرجاني ساسي في الصيف المقبل، في ظل الأزمة المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها النادي بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

Advertisements

انضم فرجاني ساسي صاحب الـ28 عامًا إلي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 قادمًا من نادي النصر السعودي، ونجح في فرض نفسه سريعًا على التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض وأصبح من أهم العناصر بالفريق.

خاض نجم منتخب تونس 34 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري بواقع 2867 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وحصل على 9 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

أما في بطولة كأس مصر شارك اللاعب في 5 مباريات مع الزمالك بواقع 486 دقيقة وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء، بينما خاض مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 180 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وخاض فرجاني ساسي 22 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (11 مباراة بالكونفيدرالية – 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1867 دقيقة، سجل هدفين وصنع مثلهما.

توج فرجاني مع الزمالك بــ 5 بطولات (كأس الكونفيدرالية – كأس السوبر المصري- كأس مصر – كأس السوبر الإفريقي – كأس السوبر المصري السعودي).