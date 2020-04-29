رياضة | نجم سان جيرمان صفع برشلونة والريال سويا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم سان جيرمان صفع برشلونة والريال سويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي برشلونة الإسباني حاول ضم نجم باريس سان جيرمان، لكن اللاعب رفض الذهاب إلى البلوجرانا.

وذكرت صحيفة "لو10 سبورت" الفرنسية اليوم الثلاثاء: "في ديسمبر الماضي، برشلونة حاول مُجدداً التوقيع مع ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي".

وتابعت الصحيفة أن النجم البرازيلي اختار أن يجدد لفريقه باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولم يكن برشلونة هو الفريق الوحيد المهتم بضم ماركينيوس فقد كان ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي من بين الراغبين في ضم اللاعب قبل أن يجدد للبي اس جي.