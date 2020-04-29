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رياضة | جماهير برشلونة تختار الصفقة الأولى

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر جماهير تختار الصفقة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت جماهير نادي برشلونة الإسباني الصفقة القادمة للفريق خلال الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

وقامت صحيفة الماركا الإسبانية باستطلاع رأي لجماهير برشلونة بوضع الثنائي لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ونيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة أمام جماهير برشلونة.

واختارت جماهير برشلونة صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 58% فيما اختارت 30% التعاقد مع و12% يرون بعدم جدوى التعاقد مع أحدهما.

وكان برشلونة قد يمني النفس بالتعاقد مع الثنائي دفعة واحدة في الصيف إلا أن الازمة الاقتصادية قد تدفع النادي للتعاقد مع لاعب واحد فقط.

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