رياضة | سيناريوهات عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر سيناريوهات عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت بطولة الدوري المصري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

ويبحث مسؤولي اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وضع تصور لعودة النشاط الكروي فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، عمرو الجنايني، ورئيس الجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، لمناقشة عودة النشاط الرياضي، موضحاً أنه تناقش مع الجنايني على سيناريو عودة الدوري المصري، بشرط تحديد المواعيد المقترحة لانطلاقه وانتهائه.

وأضاف وزير الرياضة، قائلاً :" تلقيت سيناريوهات عودة النشاط الكروي من اتحاد الكرة".

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ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد قرر تعليق النشاط الكروي حتي منتصف مايو، فى بيان رسمي منذ أيام جاء كالأتى :

بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.