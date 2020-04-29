رياضة | وزير الرياضة الإيطالي يرد على منتقدي قرار الحكومة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة الإيطالي يرد على منتقدي قرار الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا رداً حاداً على الانتقادات التي وجهت لتأجيل موعد عودة تدريبات كرة القدم، قائلاً إن إيطاليا كان من الممكن أن تتبع خطى فرنسا التي تخطط لإلغاء ما تبقى من منافسات الموسم الحالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سبادافورا عبر مقطع فيديو نشر على فيس بوك اليوم الثلاثاء: "تعقلنا لا يعني عدم القدرة على اتخاذ القرار، مثلما كتب البعض بسوء نية، وإنما هذه هي الفرصة الوحيدة والأمل الوحيد لمحاولة استئناف الدوري، والبديل كان أن نفعل ما فعلته فرنسا قبل ساعات قليلة".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في وقت سابق اليوم أن تعليق الفعاليات الرياضية سيتواصل في الشهرين المقبلين، وهو ما يبدو بمثابة إلغاء للدوري الذي كان قد توقف قبل 10 جولات من نهايته.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت أمس الأول الأحد، التخفيف الجزئي لقيود حالة الإغلاق العام المفروضة على مدار شهرين، إذ سمحت لمحترفي الرياضات الفردية باستئناف التدريبات اعتباراً من 4 مايو (أيار) بينما ينتظر محترفو الرياضات الجماعية حتى 18 مايو (أيار) على أقل تقدير.

Advertisements

وقال مدافع فريق لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي في وقت سابق اليوم إنه يشعر بالصدمة إزاء قرار الحكومة بتأجيل استئناف التدريبات.

وقال اللاعب الدولي أتشيربي في تصريحات لإذاعة لاتسيو ستايل: "بصراحة، شعرنا بالإحباط إزاء هذا القرار، وأعتقد أنني بإمكاني التحدث باسم جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

وكان مدير الكرة بنادي لاتسيو إيغلي تاري ولاعب خط وسط الفريق مارسيلو بارولو قد وجها انتقادات لوزير الرياضة الإيطالي سبادافورا إثر قرارات أمس الأول الأحد.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس حامل اللقب، وذلك قبل 12 مرحلة متبقية في المسابقة.