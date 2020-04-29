رياضة | ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي ريال مدريد الإسباني على إعارة لاعبه بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

وأفادت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وافق على انتقال لاعبه خيسيوس رانيير إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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ويسعى نادي ريال سوسيداد لضم رانيير بعد التجربة الجيدة مع مارتن أوديجارد لاعب الملكي، وسيرحب ريال مدريد بإعارة البرازيلي الى نادي الباسكي.

وكان رانيير قد انضم لصفوف ريال مدريد في فترة انتقالات يناير 2020 قادماً من فلامنجو البرازيلي وينتظر أن ينال فرصة لإثبات نفسه عند إعارته بالموسم المقبل.