رياضة | جماهير ليفربول تجهز للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر جماهير ليفربول تجهز للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثارت مخاوف من أن يكسر جماهير ليفربول قواعد المباعدة الاجتماعية، من خلال الاحتفال بنهاية انتظار النادي لمدة 30 عاماً للحصول على لقب الدوري، مما أدى إلى مشاورات مع الشرطة.

هناك مخاوف من أن يندفع أنصار ليفربول إلى الشوارع في اليوم، الذي يتم فيه تأكيد لقبهم الأول في الدوري منذ عام 1990، على الرغم من الأزمة الصحية العالمية.

وكان فريق يورغن كلوب يحتاج لفوزين فقط من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري، قبل إيقاف الموسم الشهر الماضي بسبب جائحة الفيروسات التاجية.

Advertisements

وتم إجراء مناقشات غير رسمية مع الشرطة لمحاولة منع المشجعين من التجمع خارج أنفيلد، الذي سيتوج فيه فريقهم بطلاً، وفقاً لما نشرته صحيفة ليفربول إيكو.

وعندما تعود كرة القدم، من المحتمل أن تحدث خلف أبواب مغلقة دون جمهور، ويُعتقد أن المناقشات مستمرة حول كيفية التحكم في التجمعات الكبيرة المحتملة.

وتوافد أكثر من 750 ألف مشجع على شوارع المدينة، لاستقبال موكب فوز ليفربول في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.