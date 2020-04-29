رياضة | ديربي كاونتي والجهاز الفني يأجل استلام أجور اللاعبين والجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر ديربي كاونتي والجهاز الفني يأجل استلام أجور اللاعبين والجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم إن لاعبي الفريق الأول والإدارة والعاملين الذين لم يحصلوا على إجازة إجبارية وافقوا على تأجيل جزء كبير من رواتبهم للمساعدة في تجاوز الآثار المالية لجائحة كوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وين روني قائد ديربي كان يقود المحادثات بالنيابة عن زملائه أمام مقترح من النادي بتأجيل 50 بالمئة من أجور اللاعبين وقال متحدث باسم المهاجم إنه لم يكن في "حرب رواتب".

ولم يكشف ديربي عن أرقام لكن قال إن اللاعبين تطوعوا بقبول تأجيل "مبلغ أكبر مما ذكرته وسائل الإعلام" وشكر روني على دعمه.

وقال ديربي في بيان :"تطوع لاعبو الفريق الأول بالموافقة على تأجيل مبلغ كبير من أجورهم، الكل ملتزم بمساعدة النادي".

Advertisements

وأضاف :"الإجراءات المتفق عليها هي جزء من العمل المستمر لحماية مستقبل النادي خلال هذه الأوقات التي لا سابق لها. يشكر النادي بشكل خاص روني وكيرتس ديفيز ممثل اتحاد اللاعبين المحترفين على مساعدتهما ودعمهما".

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب الجائحة مما دعا أندية عديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لاتخاذ إجراءات لتقليص النفقات.

وأعلنت أندية شيفيلد يونايتد وأستون فيلا وساوثهامبتون ووست هام يونايتد وواتفورد تأجيل رواتب لاعبيها بينما قال أرسنال إن لاعبيه والجهاز الفني سيخفضون أجورهم بنسبة 12.5 بالمئة.

وكان ديربي في المركز 12 في دوري الدرجة الثانية عندما توقف الموسم.